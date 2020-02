Half-Life: Alyx | Por fin revelada su fecha de lanzamiento

Half-Life: Alyx acaba de revelar su fecha de lanzamiento a través de su cuenta oficial en Twitter. Este nuevo capítulo de la historia de Half-Life se ubica entre los eventos descritos en Half-Life y Half-Life 2.

Así es, Half-Life: Alyx estará a la venta desde el próximo 23 de marzo. La imagen que acompaña el anuncio ha llamado la atención de muchos usuarios de Twitter al notar que los escombros forman la letra griega Lambda (λ) emblemática de esta franquicia de Valve.

Muchos jugadores podrán respirar más tranquilos al ahora tener certeza de saber cuando es que llegará este título. Eso sí, recordemos que este es un título VR y se requiere un visor con esa capacidad para disfrutarlo plenamente.

Una semana movida

Una cosa que ha llamado la atención de muchas personas es la fecha escogida para el lanzamiento de Half-Life: Alyx. Si han estado atentos al calendario de lanzamientos de marzo ya se habrán dado cuenta de lo que destaca.

DOOM Eternal y Animal Crossing: New Horizons serán lanzados en simultáneo el día 20 de marzo. Luego, exactamente tres días después, Half-Life: Alyx hará su debut.

Esperemos que esa semana de lanzamiento no afecte el desempeño comercial de estos juegos, porque los tres son títulos de renombre en las plataformas donde aparecerán.

El visor de Valve escasea

Valve Index, el visor VR de Valve, ha hecho un acto de desaparición como reacción a la revelación de su tráiler hace más de un mes. Tratar de comprar uno de esos visores ahora resulta en una tarea difícil ya que en más de 31 países se encuentra como "Agotado".

According to SuperData, Valve has sold 149.000 Index VR headsets in 2019



It sold 103.000 units in Q4 alone thanks to the Half-Life: Alyx announcement, making it the most popular PC VR headset in that quarter



Valve Index is currently sold out worldwidehttps://t.co/104WTx374k pic.twitter.com/YlcW3SteFl