Sony no ganaría dinero vendiendo PlayStation 5

PlayStation 5, la próxima consola de Sony, está dando de qué hablar últimamente. Un reporte reciente de Bloomberg ha indicado que el precio para producir una PS5 es de US$450. Esto ocasionaría que el gigante tecnológico japonés se vea forzado a vender su consola a aproximadamente US$500 y aún así reportar pérdidas.

El motivo de este coste tan alto de fabricación tiene un responsable inesperado: Los smartphones. Resulta que Sony está en la búsqueda de fabricantes confiables de memorias DRAM y NAND flash para impulsar su futura PlayStation 5.

Son justamente esos dos componentes los que tienen la más alta demanda en el mercado de la telefonía móvil. Es sabido que Samsung ganó alrededor de US$110 por cada iPhone X vendido. ¿La razón ? Los componentes de la firma coreana dentro del teléfono móvil de Apple.

Para Sony no es raro vender sus consolas a pérdida. Recordemos que, en el 2013, fabricar una PlayStation 4 costaba US$380 para ser vendida por US$400 a sus clientes. Esa mínima diferencia de 20 dólares no cubría gastos de distribución ni tampoco el margen de ganancias de las tiendas minoristas y mucho menos el marketing.

Desde la primera PS4 vendida Sony ya estaba perdiendo dinero, pero su servicio PlayStation Plus y los juegos adquiridos al momento de la compra ayudaban a amortiguar el impacto.

