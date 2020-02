San Valentín | 4 inusuales juegos para olvidarte de él o ella

Nuevamente es San Valentín, esa fecha de febrero donde el color rojo invade mil y un artículos que serán obsequiados a esa persona especial. Como gamer es muy posible que hayas planeado unas partidas online con tus amigos. Sin embargo, es muy probable que algunos de ellos tengan pareja y echen a perder tus planes. O simplemente esta fecha te trae malos recuerdos.

No desesperes, aquí te traemos unos juegos -para chicos y chicas- que van acorde a esta fecha; pero que cuentan con ciertos elementos que los hacen muy... particulares. Comencemos:

I Love You, Colonel Sanders! A Finger-Lickin' Good Dating Simulator

Probablemente el juego con el título más largo en esta lista. En este simulador de citas tomarás el rol de una chica que entrará a una escuela de cocina de prestigio. Sin embargo, un chico muy apuesto y talentoso llama tu atención.

Así es, se trata del fundador de KFC: El Coronel Sanders. Hacer que él sea tu socio de negocios es nuestro objetivo, para eso tendrás que estar atento a las cosas que te diga para saber lo que le gusta y congeniar con él. 50% simulador de citas y 50% juego de cocina.

Está disponible en Steam y es de descarga gratuita.

My Horse Prince

En este juego serás una chica que, estresada por la vida de la ciudad y trabajo, se va a vivir al campo para encontrar el amor de su vida. Es ahí donde conocerá a un caballo con rostro humano inesperadamente guapo.

Ignorando su apariencia, nuestra protagonista se hace dueña del caballo y lo entrenará con el objetivo ganar una gran carrera. Sin embargo, parece que el amor está floreciendo en tu corazón.

Este juego está disponible en móviles con sistema operativo iOS o Android.

PacaPlus

Este simulador de citas se atreve a responder la pregunta que todos nos hicimos alguna vez: ¿Qué pasaría si mi novia se transforma en una alpaca?

Kazuma Saeki, nuestro protagonista, tiene una cita en "Alpaca Kingdom" junto con su novia Yukari. En el bus de camino a casa él se queda dormido junto a ella y es cuando despierta que se da cuenta que Yukari ya no lo acompaña. En su lugar encuentra a una alpaca que responde al mismo nombre de su novia y que se viste igual. Así es, Yukari fue transformada en alpaca y ahora Kazuma debe decidir en seguir amándola como es ahora o si debe regresarla a la normalidad. Les garantizo que se sorprenderán con los finales.

Puedes encontrarlo en Steam a través del siguiente enlace.

Catherine

Los únicos juegos de esta lista que podrás encontrar en más de una plataforma.

Este título creado por Atlus nos pondrá en el rol de Vincent, un hombre de 32 años y sin intención de comprometerse con su novia Katherine de la misma edad. Ante la presión de ella, él va a tomar con sus amigos en el bar que suelen frecuentar. Sin embargo esta noche no iba a ser como las demás.

Conozcan a Catherine (sí, con "C"), una señorita que entró al bar y que se puso a tomar con Vincent luego de que sus amigos se fueran. Llega el día siguiente y Vincent no da crédito a lo que ve. Catherine está durmiendo junto a él y no está usando la misma ropa que llevaba anoche. Ese es solo el principio de sus problemas.

Catherine combina las mecánicas de un juego de citas con un puzzle bien desafiante. El juego originalmente salió en el año 2011 para Xbox 360 y PlayStation 3. Luego fue llevado a Steam. Actualmente un port mejorado del juego está disponible en PlayStation 4 bajo el nombre "Catherine: Full Body". En esta última entrega un personaje de nombre "Rin" es incluida para darle complicarle más la vida a Vincent.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de ver al Barbón Gamer los lunes y miércoles a las 11:00 am por nuestras pantallas en YouTube y Facebook!