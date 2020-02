Dragon Ball Z Kakarot | Se corona como el juego más vendido de enero 2020

Dragon Ball Z Kakarot, el juego más reciente de Bandai Namco, ha sido el videojuego más vendido del pasado mes de enero en el territorio estadounidense. Así aseguraron los analistas de NPD Group.

Las aventuras de Goku y compañía han acompañado a muchas generaciones de todo el mundo desde la emisión de su serie animada. Debido a esto, esta franquicia japonesa es muy querida por el público que incluso no consume anime regularmente.

Dragon Ball Z Kakarot, según el reporte de NPD Group, ha sido el juego de Dragon Ball Z que más rápidamente se ha vendido. Este título se encargo de quitarle el trono a Call of Duty Modern Warfare luego de tres meses seguidos liderando las ventas.

Muchos jugadores se han referido a Dragon Ball Z Kakarot como un juego bastante accesible. Es decir, no hay que ser un gamer extremadamente experimentado para poder disfrutar de los combates explosivos y todo el contenido que este juego ofrece.

