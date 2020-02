WhiteLotus, jugador de League of Legends, declara: "Quiero ganarle a Isurus sin importar quién esté" [VIDEO]

La Liga Latinoamérica 2020 de League of Legends (LLA 2020) comienza hoy. En esta ocasión tuvimos el agrado de conversar con el AD Carry de Infinity Esports, el argentino Matías Musso, más conocido como "WhiteLotus".

Seiyi Kohayagawa, nuestro enviado especial, se encargará de reportar los pormenores de la LLA 2020 desde el lugar de los hechos. Ya acomodado, le preguntó a WhiteLotus acerca de cómo se siente de volver a la LLA luego de su paso por Brasil.

"La verdad es que estoy ansioso, muy emocionado, por volver a la región. Después que me fui a Brasil seguía viendo la Liga, estaba con muchas ganas de volver y ser parte de ello", comentó el cordobés. "Había mucha gente en redes sociales como Facebook, Twitter pidiendo que vuelva. En cuanto a mi adaptación personal, este es un equipo donde todos son fáciles de llevar. También bastante dedicados y profesionales. Entonces no fue difícil adaptarse. Estoy bastante contento y conforme con el equipo en el que estoy. Bastante emocionado de que empiece la Liga", agregó.

WhiteLotus tiene una considerable legión de fans. No es de sorprenderse que muchos de ellos cuestionaron su partida a Brasil para competir en los distintos campeonatos del país más grande sudamérica. El argentino nos comenta sus motivos.

"Cuando tomé la desicion de irme fue más que nada porque estaba en México y la Liga se unía en Chile, y ya hace tiempo estaba pensando en quizás probar otra liga u otra región", comentó. "Sentí en el momento que volver de México a Chile era un retroceso en cuanto a lo competitivo por no jugar con cualquier unidad y scrims. La verdad quería volver; pero estar en un equipo es respetar un pacto (por el tiempo de duración de su contrato) y estaba esperando el momento para poder volver", nos dijo WhiteLotus.

La LLA 2020 reune a los equipos más fuertes y tenaces de la región. Esto lo sabe muy bien nuestro entrevistado y nos comenta acerca de cómo ve a los futuros rivales enfrentará.

"Personalmente creo que los equipos a vencer son Isurus, Rainbow7 y All Knights", comentó. "Siento que ellos, junto con nosotros, somos los equipos más fuertes y sinceramente no veo un equipo fuer ya de esos cuatro que pueda destacar. Individualmente creo no hay alguien especial con quien sienta una rivalidad o algo", agregó.

Oddie y Seiya fueron compañeros de WhiteLotus hace un tiempo. Él los volvió a encontrar en una prueba de periféricos y nos comentó lo "raro" que se siente encontrarse con compañeros que ahora son tus rivales. Recordemos que ellos se enfrentarán en el primer match de la LLA 2020.

"Esto es en parte lo que hace lindo este deporte. Un tiempo pasé ganando con ellos y ahora tengo que ganarles para seguir cosechando logros con mi nuevo equipo. De todos modos siento esa motivación de jugar en contra de gente que conoces mucho", destacó. "Lo que me interesa más que nada es ganar la Liga, no me importa si soy el MVP de la partida o no. Quiero ganarle a Isurus sea quien sea que esté de Carry", sentenció WhiteLotus.

Estas son solo algunas de las declaraciones que podrán ver en el siguiente video. Manténganse al pendiente del contenido relacionado a la Liga Latinoamérica 2020 de League of Legends en nuestra página de Facebook.

