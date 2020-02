FIFA 20: 'Flashback' de Mats Hummels ya disponible en SBC [FOTO]

Como es habitual de todos los lunes, a la 1:00 p.m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora española), EA Sports sorprende a los 'gamers' sacando jugadores 'Moments' o 'Flasback'. Esto último aplicó para el alemán Mats Hummels, central del Borussia Dortmund.

El defensor germano recibió una brutal carta por su espléndida temporada 2010-11 con las 'Abejas'. Tiene unas estadísticas descomunales y es por tiempo limitado. Acá te decimos con qué estilo de química le va mejor al zaguero de 31 años.

Un 'Flashback' para iniciar la semana, así de sencillo. Son dos plantillas que deberás entregar en los 'SBC' (Squad Building Challenges) para tener en tus filas a Mats Hummels, quien aparece con una media de 91 y 'stats' descomunales.

El germano figura con 70 de ritmo, 65 de disparo, 86 de pase, 82 de regate, 93 de defensa y 86 de resistencia. Sin duda alguna su mejor atributo es la defensa, donde tiene 93 de robo de balón y 90 de cabeceo. Asimismo, con 96 de fuerza.

Lo que sí causa preocupación es su "stamina", pues apenas tiene 73 de puntuación. El alemán se cansará una vez pasado los 70' y es poco probable que si hay tiempos extras— hablando en FUT Champions— no te aguantará.

Sin embargo, es una buena alternativa para plantillas de Bundesliga o quizás una híbrida, pues su nacionalidad (alemana) ayuda. ¿Qué química le va mejor? SOMBRA. Le aumentará el ritmo (78 de aceleración y 85 de sprint) y 98 de defensa.

Hacer a Mats Hummels Flashback te demandará alrededor de 170 mil monedas y solo estará disponible por cuatro días. ¿Te lo harás?

[FOTO: Futbin]

One of the best 🇩🇪 defenders of his generation.@matshummels Flashback SBC is now live in-game! #FUT20 pic.twitter.com/9Yr163Aptr