Cyberpunk 2077 inspira una tarjeta gráfica de Nvidia y podría ser tuya

Nvidia ha creado una tarjeta gráfica con motivos de Cyberpunk 2077. Solamente 200 de estas tarjetas serán producidas, así que será un objeto de deseo buscado por los coleccionistas y entusiastas del armado de PC.

Introducing the GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition.



We made 77 for our community.



Want one? Here's how:

1. RT this video.

2. Tag a gamer who is as excited as you about Cyberpunk 2077 in the replies with #RTXOn

3. If selected, you BOTH win these limited edition GPUs! pic.twitter.com/IG2BZZCZ6H — NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) February 17, 2020

La tarjeta gráfica con motivos de Cyberpunk 2077 será una RTX 2080 Ti, una GPU bastante poderosa si es que es emparejada con los componentes adecuados. Esta tarjeta tendrá una cubierta de aluminio en color amarillo, detalles del juego grabados en láser y luces celestes en lugar de verdes encontradas en las founders edition.

Nvidia confirmó que de estas 200 unidades serán 77 las destinadas a un sorteo que involucra a ciertos países. Las buenas noticias es que Perú está entre los países seleccionados para poder aplicar a este sorteo. De hecho, solamente Perú y Colombia son de los únicos países en América del Sur que pueden participar.

Together with @NvidiaGeForce we’re super excited to officially announce the GeForce RTX 2080Ti Cyberpunk 2077 Edition! While the card isn't available for purchase, there will be plenty of opportunities to get your hands on one. Stay tuned for future announcements! #RTXOn pic.twitter.com/4uG1NUfi0v — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 17, 2020

Para participar todo lo que tienes que hacer es responder con el hashtag #RTXOn y etiquetar a amigos en los posts que Nvidia haga en Twitter, Facebook e Instagram. Así que tendrás que estar atento a esos posts.

Cyberpunk 2077 es un juego que desde su primer anuncio ha causado mucho revuelo entre la comunidad gamer. CD Projekt Red hasta el momento no ha defraudado a sus fans y no planea hacerlo luego de posponer el juego hasta septiembre de este año. Recordemos que el juego estará disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One.

We have important news regarding Cyberpunk 2077’s release date we’d like to share with you today. pic.twitter.com/aWdtR0grYV — CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) January 16, 2020

