Rainbow Six Siege | Se anuncian ligas divididas por región y Perú está incluido

En el marco del último evento de Rainbow Six Siege, la Six Invitational 2020, se revelaron los nuevos planes de Ubisoft para ampliar su oferta de esports. Se trata de un enfoque regional para su torneo que comenzará más adelante durante este año.

