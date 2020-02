Fortnite | La nueva temporada se filtra... hasta el mundo real [VIDEO]

Fortnite nuevamente está haciendo de las suyas en el mundo real. Teniendo en cuenta que faltan pocos días para el inicio de la nueva temporada es común ver que Epic Games esté soltando información a cuentagotas con respecto a la temporada dos.

En esta ocasión tenemos este video que apareció en el metro de São Paulo. Luego de formarse el logo de Fortnite se aprecia que unas letras fueron tachadas dejando solamente un número telefónico al cual se puede llamar.

En el mensaje, que se encuentra en portugués, se puede traducir lo siguiente:

"Sí señor. Los agentes ya fueron llamados. La tarjeta de acceso a la caja fuerte fue conseguida [RUIDO]"

No solamente en Brasil se reportó esta dinámica, también hay reportes de la misma publicidad en forma de afiche en las calles de Los Angeles, California.

En este caso el audio en inglés es distinto a lo escuchado en Brasil:

"Luz verde para el reclutamiento en la agencia. Feliz cacería agentes. Luz verde para la operación de la plataforma petrolera"

Estos crípticos mensajes podrían tener en común el tema del oro, la industria y los tesoros. Recordemos que comúnmente al petróleo se le conoce como "oro negro" así que tendría algo de sentido el tema de la plataforma petrolera que se menciona.

Actualmente hay muchos usuarios reportando muebles de color dorado. Si bien antes se creía que era un posible error dentro de Fortnite con sus texturas, se ha confirmado que es adrede totalmente.

Fortnite Chapter 2 Season 2 teaser clip. Eye Land furniture turns to gold and there's a secret envelope on the porcelain throne (aka toilet). #fortniteleaks #FortniteChapter2Season2 #ForniteChapter2 #fortnite #fortnitebattleroyale #Gold #GoldMaterial pic.twitter.com/OhZ54vsSjt