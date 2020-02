Conoce a los mejores Pokémon competitivos para el Desafío Internacional de febrero

El Desafío Internacional de febrero 2020 de Pokémon Sword y Shield comenzará en diez días. Las inscripciones estarán abiertas desde este jueves 20 hasta el jueves 27, para dar inicio el viernes 28. Recordemos que este Desafío Internacional te dará Championship Points que te ayudarán a clasificarte para el Campeonato Mundial Pokémon 2020.

Serebii Update: The 2020 International Challenge February has been announced. All entrants get a Casual Tee (Poké Ball Guy). Can earn CP towards Pokémon World Championships invite. Details @ https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/AJi0Jkoqi9