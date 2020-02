Roblox | Menor gasta más de mil dólares en objetos vinculando su huella digital a la tarjeta de su madre

La hija de una mujer en Gales gastó más de mil dólares comprando items dentro de Roblox. Estas compras se realizaron sin la supervisión de sus padres y nos hace reflexionar acerca de lo cautelosos que debemos ser con los dispositivos móviles.

La niña, en el trascurso de tres días, le había generado una deuda de 1.875 dólares (aproximadamente 1.450 libras, la moneda local) a su madre con más de 250 transacciones efectuadas desde un iPad en Roblox.

La pregunta es: ¿Cómo es que la niña llega a tener control sobre la tarjeta de su madre y la aprobación de tales gastos?

Lo que se sabe es que la niña cambió los ajustes de seguridad en la tablet. Posteriormente se encargó de hacer que su propia huela dactilar sea el medio para aprobar compras (TouchID) en la App Store. Obviamente la tarjeta de la madre estaba vinculada al iPad y su cuenta de iTunes.

