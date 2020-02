PlatinumGames nos tiene listo un gran anuncio la próxima semana

PlatinumGames, el estudio japonés que desarrolla títulos como Metal Gear Rising: Revengeance, ha revelado que tienen un anuncio muy grande entre manos. Los detalles podrán conocerse en concreto en la próxima edición de la revista Famitsu que sale el 27 de febrero.

PlatinumGames will make a major game announcement.. next week.. in game magazine Famitsu (Feb 27 issue)https://t.co/CTtcPtBSsL pic.twitter.com/8gW2hpM81O — Nibel (@Nibellion) February 19, 2020

Recientemente PlatinumGames ha estado en el ojo público gracias al anuncio de The Wonderful 101: Remastered para Nintendo Switch. Su proyecto denominado "Platinum4" tiene una página web donde, hasta donde se ve, hay espacio para cuatro juegos de entre los cuales quedan pendientes por revelar tres títulos.

PlatinumGames tiene bajo su ala a franquicias muy queridas. Por ejemplo, ayer debutó en tiendas físicas y virtuales su pack doble conteniendo Bayonetta y Vanquish por el décimo aniversario de las dos franquicias. Este pack se lanzó para PlayStation 4 y Xbox One.

As long as there's music, we'll keep on playing. The Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle is available NOW on PS4 and Xbox One!



Blast through enemies with rocket speed in Vanquish, or string together killer combos in Bayonetta.https://t.co/9QgJpeJn43 pic.twitter.com/dO9HHiL2j4 — SEGA (@SEGA) February 18, 2020

Por el momento la comunidad de jugadores está actualmente especulando acerca de los detalles que PlatinumGames nos tendrá listo para este 27 de febrero. ¿Será un remaster de uno de sus juegos? ¿Un juego completamente nuevo?

Una de las probabilidades que tampoco deben ser descontadas es la confirmación relacionada a la fecha de Babylon's Fall. Este juego, anunciado en el E3 del 2018, junta los esfuerzos de Square Enix y PlatinumGames en otro juego de acción.

Take an early look at BABYLON’S FALL, revealing its fluid action gameplay and striking art style.



A ground breaking project developed with renowned action specialists @platinumgames, keep your eyes open for more information about #BabylonsFall next summer! #StateofPlay pic.twitter.com/7rChmH6Lse — BABYLON'S FALL (@BabylonsFall_EN) December 10, 2019

Sabiendo lo hermoso que les quedó NieR:Automata, no cabe duda que Babylon's Fall sea un juego a tener en cuenta. Estaremos atentos al anuncio que PlatinumGames nos tiene en reserva.

