Sonic | Así se verían sus amigos en la película secuela

Sonic, el popular personaje de videojuegos, dio el salto recientemente con un cálido recibimiento por parte de los espectadores. No debería sorprender que una secuela esté en proyectos dentro de Paramount Pictures. Raf Grassetti, director de arte en Santa Monica Studios, hizo unos conceptos muy bien logrados de cómo se verían Tails y Knuckles, los compañeros del erizo azul de SEGA.

Recordemos que el tema del diseño de Sonic en la película estuvo rodeado de cierta controversia. La primera apariencia mostrada en el tráiler no sentó bien entre los fanáticos e hicieron sentir su voz a través de las redes sociales.

Tyson Hesse, diseñador de personajes en los cómics de Sonic the Hedgehog en IDW Publishing, se encargó del rediseño del protagonista con resultados que dejaron más satisfechos a su potencial audiencia.

Honored to have been brought in to lead the design on the new Movie Sonic. Working with Jeff and the modelers, riggers, texture/fur artists and animators in LA, London, and Vancouver was a thrill I'll never forget. #SonicMovie pic.twitter.com/HhcVIxAhXB