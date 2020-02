Roblox | Aprende a canjear los códigos activos de Febrero 2020

Si lo que buscas accesorios y objetos gratis de Roblox, pues viniste al lugar indicado. Los siguientes códigos podrán ser canjeados en muy pocos segundos si es que ya sabes cómo hacerlo. En caso no sepas, no te preocupes, ya que te explicaremos rápidamente como canjearlos.

Paso #1

Ingresa al siguiente enlace: Aquí.

Paso #2

Copiar y pegar la serie de números y/o letras que te proporcionaremos más abajo.

Paso #3

El más obvio de todos: Pulsar el botón verde para hacer efectivo el canje.

Y listo, ya aprendiste cómo canjear un código. Ahora veamos cuáles son.

Códigos promcodes de Roblox febrero 2020

-Fútbol americano dorado (Equipamiento): 100YEARSOFNFL "Celebra la temporada 100 de la NFL con este balón de 24 quilates, perfecto para complementar un conjunto de ganador".

-Hashtag No Filter (Accesorio > Cara): BEARYSTYLISH " No necesitas una app para tener ese look de tendencia de caricatura con esta máscara celebrando el millón de seguidores el Instagram de Roblox".

-Highlights Hood (Accesorio > Sombrero): FASHIONFOX "Un calze fresco celebrando un millón de seguidores en la cuenta de Roblox en Instagram".

-Hipercorazón (Accesorio > Sombrero): FLOATINGFAVORITE "Siente el amor de un millón de seguidores que siguen la cuenta de Roblox en Instagram. Concedido en febrero de 2020".

-Shutter Flyers (Accesorioy > Trasero): THISFLEWUP "Elévate con estas alas celebrando el millón de seguidores en la cuenta de Roblox en Instagram. Concebido en febrero de 2020".

-Araña Cola (Accesorio > Hombro): SPIDERCOLA "¡Cuidado! Ahí viene la araña-lata".

-Dice el pajarito... (Accesorio > Hombro): TWEETROBLOX "Me ha dicho un pajarito que si sigues a Roblox en Twitter recibirás un código especial para conseguir este objeto exclusivo".

Listo, con eso ya podrían darle una nueva apariencia su personaje dentro de Roblox. Asegúrense de canjear estos códigos antes de que expiren. Buena suerte.

