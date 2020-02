Fortnite | La nueva temporada inicia y esto es lo que debes saber [VIDEO]

Fortnite ve desde hoy el inicio de la Temporada 2 de su Capítulo 2 y, como es habitual, eso significa una tonelada de novedades en la Isla, así como también elementos nuevos con los cuales podremos interactuar. Veamos entonces el tráiler promocional.

The Island has been taken over by covert operatives - members of Ghost and Shadow. Will you join the fight? pic.twitter.com/dmUiUyxWM2