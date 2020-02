Fortnite | Capítulo 2: Temporada 2 y todos los cambios nuevos en el mapa [FOTOS]

La última actualización de Fortnite llegó con la Temporada 2 del Capítulo 2, la cual trajo muchos items cosméticos. Esta larga lista de objetos virtuales les interesara a aquellos fans que les guste cambiar la apariencia de sus personajes, pero también han llegado cambios al mapa del popular Battle Royale.

Hay muchos lugares de interés para que los jugadores puedan explorar. Varios easter eggs por encontrar y puntos interesantes en el mapa que los gamers van a tener que recordar a la hora de enfrentarse.

Te dejamos la vista aérea del mapa del capítulo 2, tendrás que observar con mucho cuidado cuál sería el mejor lugar para saltar del transportador a la batalla.

