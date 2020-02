Fortnite | Conoce los nuevos skins del nuevo Pase de Batalla [VIDEO]

Fortnite Capítulo 2 vió desde hoy el inicio de la Temporada 2 y Epic Games nos tiene una nueva camada de skins para nuestro deleite. A través de los 100 niveles podrás obtener ocho skins con distintas variantes para darle algo de gracia al personaje con el que arrasarás a la competencia.

Suit up, it’s time to drop in, secure intel and take back the Island. The Agency is calling, whose side are you on? pic.twitter.com/kHw6LcDSnT