Los mejores huevos en Pokemon Go despues de la última actualización

El motivo detrás de esto no está claro, pero podría tener algo que ver con lo tradiconal en Pokemon Go. Su blog oficial anunció lo siguiente: "Parece que algo extraño ha sucedido con los Huevos que recibes como Regalo: Los Huevos de 7km ahora están eclosionando solo Pokemons fósiles!"

Anteriormente, los huevos de 7km, que se obtienen abriendo regalos de amigos, presentaban una variedad de Pokemons diferentes. Ahora, los entrenadores tendrán a Omanyte, Kabuto, Aerodactyl, Lileep, Anorith, Cranidos, Shieldon, Tirtouga y Archen para tratar de eclosionarlos. Esto incluye todos los Pokemons fósiles de las generaciones 1 a la 4 que no sean Relicanth, pues pertenece a una región exclusiva .

¿Cuáles son los mejores Pokemons fósiles?

Todos estos son tipos de roca, lo que no es exactamente importante ya que todos son técnicamente fósiles. En realidad, la mayoría de estos no tienen un lugar en el meta actual de Pokemon Go, pero hay algunos que vale la pena obtener, aqui te decimos cuales.

Rampardos

Rampardos es la forma evolucionada de Cranidos y proviene de la región de Sinnoh. Esto podría sorprender a muchos entrenadores, pues tiene el sexto mejor ataqué según las estadísticas entre los Pokemons. Su defensa es algo pobre, pero eso no significa que Rampardos no sea un activo valioso para tu equipo.

También sería un buen momento para obtener a Head Butt, pues es un excelente counter de Tornadus, que actualmente es el legendario Pokemon destacado en Raid Battles.

Bastiodon

Bastiodon es otro Pokemon fósil que viene de la 4ta Generación y, en términos de estadísticas, es lo contrario de Rampardos. Tiene una defensa increíble, la sexta mejor, pero estadísticas de ataque muy pobres. La evolución de Shieldon no vale la pena para tener en el equipo, pero tiene un espacio en PvP dentro de la Gran Liga.

Archeops

Otro Pokemon fósil con estadísticas de ataque increíbles: ocupa el puesto 8 en la lista de estadísticas de defensa aceptables. Si bien en papel el First Bird parecería una especie que desearías en tu equipo, realmente no lo es. Sus conjuntos de movimientos proporcionan cero ayuda. Por supuesto, si Niantic reequilibra los movimientos, Archeops podría ser una vez más una consideración.

Riolu se volvió aún más raro

Con estos cambios, Riolu ahora eclosionará solo en huevos de 10 km. El Emanation Pokemon es uno de los favoritos de los fanáticos entre los entrenadores, lo que cual explica por qué rara vez lo ves en Pokemon Go.

Desafortunadamente, se ha vuelto aún más raro. Los huevos de 10km significan menos eclosiones, pero lo que es más importante, son más difíciles de encontrar, ya que los huevos de 7km se pueden obtener con facilidad de los amigos. La forma evolucionada de Lucario también es un excelente Pokemon. En otros lugares, otras especies raras y populares, Gible y Deino, permanecen en el grupo de huevos de 10 km.

Si estás buscando alguno de estos, entonces es mejor que te pongas tus botas para caminar.

