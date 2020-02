Roblox | Adolescente se paga la universidad gracias a su creación

Roblox se ha convertido en una plataforma en donde la imaginación de sus usuarios es el límite. Eso se hizo patente cuando Josh Wood, de tan solo 13 años en ese momento, se enteró que podía crear juegos también. Esa fue la revelación que cambiaría su vida para siempre.

Josh, curioso como cualquier joven de esa edad, comenzó a aprender por su cuenta acerca de lenguaje de programación para ejecutar ciertas acciones dentro del juego. Lua es el nombre del lenguaje usado en Roblox y fue gracias a Roblox Studio que Josh pudo hacer sus pininos dentro del mundo de la programación.

Es así que lanza su primer juego "Escape". Un juego que creó usando Lua, líneas de código en la Wikia de Roblox y la ayuda de sus amigos. Posterior a este debut comienza a pulir más sus habilidades colaborando con otras personas en diferentes proyectos.

Cuando llega la segunda mitad del año 2017, y con bastante experiencia bajo el brazo, lanza el que sería su proyecto más ambiocioso y que le generaría más ingresos: Game Dev Life.

Este juego se convertiría en su creación más exitosa, llegando a amasar más de 1.1 millones de sesiones de juego hasta la fecha. Todo esto a pesar de estar en un estadío Alpha de desarrollo y que acceder al juego tiene un costo.

The #GameDevLife Christmas/Winter update is live!



Collect presents from around the map and use them to redeem computer skins and cash! (yes, that's right, collect presents for FREE cash)



There is also some background music, as requested by a lot of you! pic.twitter.com/HuzxEuPZXy