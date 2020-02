Esports son reconocidos como deporte en secundaria de EEUU

En Utah se hizo historia durante esta semana al admitir a los deportes electrónicos (o "esports", como se les prefiere decir) como parte de las disciplinas deportivas en las distintas secundarias del conocido "Estado de la Colmena".

Announcing our partnership with @playvs for high school esports. #esports is only a piece of our large-scale mission to encourage social, emotional and physical health in all aspects of life. Many thanks to all our local supporters in making this happen. pic.twitter.com/WtZJKJYDj3