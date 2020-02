Pokémon GO | Guía del Día de la Comunidad - Febrero 2020

El Día de la Comunidad de febrero 2020 en Pokémon GO comenzará mañana y está causando mucha expectativa entre los jugadores de este popular juego móvil. En esta ocasión será Rhyhorn quien, por clamor popular, fue elegido como el Pokémon protagonista de este evento.

The results are in! We have a winner! Trainers, here’s the featured Pokémon for February #PokemonGOCommunityDay! pic.twitter.com/1NDz5Z0cNt — Pokémon GO (@PokemonGoApp) February 3, 2020

Hecho el preámbulo, comencemos con la guía.

Fecha y hora del Día de la Comunidad - Febrero 2020

Este evento comenzará el día 22 de febrero y tomará lugar desde las 3:00 PM hasta las 6:00 PM en la hora local de nuestro país. Serán 3 horas en donde te será posible atrapar un Rhyhorn.

El Pokémon elegido por la comunidad de Pokémon GO

Por primera vez se hizo una encuesta para elegir al Pokémon que será el protagonista del Dia de la Comunidad. Los candidatos fueron Vulpix, Machop, Dratini y Rhyhorn. Este último fue el escogido y la comunidad está respondiendo de un modo muy cálido.

Another #PokemonGOCommunityDay is fast approaching. So here's my latest promotional poster for the event. Please feel free to share and spread the news!

Also... who else is excited about that 3x Stardust?!!? 👀#PokemonGo #CommunityDay #Battlers #Pokemon #Rhyhorn pic.twitter.com/77elhEQN3b — HigherFructose (@hionfructose) February 18, 2020

Caracteristicas de Rhyhorn dentro del evento

Durante las tres horas que el evento esté en funciones tendrás más chances de encontrar a Rhyhorn dentro de Pokémon GO. Tendremos 180 minutos para que nuestro recién capturado Rhyhorn evolucione en un asombroso Rhyperior capaz de aprender Romperrocas, un ataque exclusivo de este evento.

Cabe resaltar que para llegar hasta esa evolución deberemos pasar obligatoriamente por Rhydon y luego, haciendo uso de los caramelos y una Piedra Sinnoh, podremos hacerlo evolucionar a Rhyperior. Incluso, si tienes suerte, este podría ser shiny.

Bonificaciones activas

Hace unas horas la cuenta oficial en Twitter de Pokémon GO anunció que habrán muchos bonus activos durante el fin de semana. Son los siguientes:

The friendship weekend event starts now! Tell all your friends, Trainers—these bonuses are now live.

⭐️Friendship levels increase faster

⭐️2x Trade Candy

⭐️1/2 Trade Stardust cost

⭐️Open up to 40 Gifts daily

⭐️Carry up to 20 Gifts in your inventory pic.twitter.com/CiutbTXjfp — Pokémon GO (@PokemonGoApp) February 21, 2020

-Subir los niveles de amistad más rápido.

-Doble de Caramelos por intercambio.

-50% de descuento en Polvo Estelar por intercambio.

-Abrir hasta 40 regalos al día.

-Llevar hasta 20 regalos en el inventario.

Recuerden visitar lugares públicos concurridos y estén atentos a sus alrededores siempre. Buena suerte entrenador.

