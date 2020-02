FIFA 20 rinde homenaje a Roberto Gómez Bolaños con uniforme del Chapulín Colorado

El mundo del entretenimiento está de fiesta. ¿Por qué? Pues, este viernes 21 de febrero se conmemora el aniversario 91 del nacimiento de Roberto Gómez Bolaños, recordado artista mexicano conocido como Chespirito.

Ante ello, FIFA 20, famoso videojuego de EA Sports, decidió no quedarse ajeno a esta celebración y dio a conocer un kit de personalización en su modalidad Ultimate Team inspirada en Chapulín Colorado, uno de los personajes más populares de Roberto Gómez Bolaños.

"Un super héroe improbable, un personaje querido en todo el mundo. ¡Bienvenida la leyenda!, expresó EA Sports en sus redes sociales sobre su nuevo producto vinculada a Roberto Gómez Bolaños, humorista más querido en América Latina.

An unlikely superhero ❤️⚽A beloved character around the world 🌎 Bienvenida la LEYENDA!

El #Chapulín Colorado KIT is available in #FUT20 Objectives🔨 #SiganmeLosBuenosFIFA20 pic.twitter.com/vOOutF98ji