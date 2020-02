Temtem | El "Pokémon español" vendió medio millón de copias

Temtem, el juego indie que comparte ciertas similitudes con Pokémon, tuvo un cálido recibimiento por la comunidad desde que apareció en Early Access. Hoy, exactamente un mes después de su debut en Steam, el equipo de CremaGames nos comparte los datos del juego e incluso de las ventas generadas.

Interesting facts, don't you think?

Here's another nice number: Temtem has officially sold over 500.000 copies worldwide!🎉✨

We wanted to thank everyone for their support, and take a look at how we are doing so far ❤

There is so much more yet to come!