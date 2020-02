Pokémon HOME entrará en mantenimiento para corregir bug

Pokémon HOME entrará en mantenimiento el próximo miércoles 24 de febrero desde las 8:30 P.M. hasta las 6:20 P.M. (hora de Perú). ¿El motivo? Un bug relacionado con la desaparición de los datos del Hyper Training (Entrenamiento Extremo en español) en los Pokémon.

(1/2) #PokemonHOME will be undergoing maintenance in order to resolve the Hyper Training information issue.



To have your Hyper Training information restored, you will need to move any Pokémon you transferred from #PokemonSwordShield back to #PokemonHOME before maintenance begins