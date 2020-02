Samurai Jack vuelve en este espectacular videojuego [VIDEO]

Un nuevo videojuego de Samurai Jack acaba de ser revelado hace unas horas y ha tomado por sorpresa a todos los que recordamos al espadachín viajero del tiempo. Bajo el nombre de "Samurai Jack: Battle Through Time", se confirma que este juego llegará este año para disfrute de todos.

Este título está siendo desarrollado por el estudio japonés Soleil, quienes han logrado reconocimiento por el desarrollo de juegos como Naruto to Boruto: Shinobi Striker, Travis Strikes Again y Devil's Third. Este estudio cuenta con gente talentosa que salió de Team Ninja y que trabajaron en títulos como Ninja Gaiden y Dead or Alive.

¿De qué trata Samurai Jack: Battle Through Time?

El juego nos permitirá blandir la katana de Jack para ponerle fin al reinado malvado de Aku. Esta nueva aventura tendrá una línea argumental hecha por los creadores de la serie animada. Personajes como El Escocés, Scaramouche, Sir Rothchild y más, aparecerán también.

Esta es TÚ historia

Esta aventura cuenta una historia nunca antes contada en Samurai Jack y calza a la perfección el épico final de la serie. Únete a tus confiables aliados para hacerle frente a enemigos que ya conoces. Visita mundos y momentos clásicos de tus episodios favoritos. Viaja a un futuro oscuro para liberar a la humanidad.

Luego sumérgete en el pasado para enfrentar a monstruos atemorizantes, mientras buscas tu destino viajando a través del tiempo y el espacio. Equipate y domina más de una docena de armas distintas para usar en combate. Incrementa tu poder en entrenamientos y desbloqueando habilidades con el fin de apelar a tu estilo de juego.

Cartoon Network has announced a new Samurai Jack video game called Battle Through Time. It should be released in the summer on all major video game consoles. pic.twitter.com/CtMwbKMgMk — Animated Antic (@Animated_Antic) February 25, 2020

Este juego por el momento no cuenta con fecha de salida concreta; pero debería debutar este año de no mediar inconvenientes. Samurai Jack: Battle Through Time estará disponible en PC, Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation 4.

