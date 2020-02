Rainbow Six Siege | ¿Se convertirá en free-to-play?

Rainbow Six Siege está atravesando por un buen momento actualmente en el marco del año que celebra su quinto aniversario. Hace poco se supo que Leroy Athanassoff, director del juego, tiene deseos que este se vuelva free-to-play.

Al hablar con el portal PC Gamer, Athanassoff comentó que tanto él como su equipo se muestran interesados con que Rainbow Six Siege se vuelva gratuito. Sin embargo, hay algunos factores que se tendrían que tener en cuenta para lograr ese cometido.

Uno de esos factores, y sin duda el más grande, es la misma Ubisoft. "Es una decisión netamente de la compañía", dijo Athanassoff. "Necesitas de ciertas características ya lista para ser un buen y exitoso juego free-to-play", agregó el director de Rainbow Six Siege.

Una de las "características" a las que Athanassoff puede estarse refiriendo sea la del problema con el smurfing. Si bien esta práctica no está siendo penalizada en el juego, hay muchos otros que son mucho más severos con respecto a esto.

Ubisoft actualmente está tratando de solucionar el tema del smurfing y busca mejorar la experiencia de los jugadores con el fin de no ahuyentarlos.

Rainbow Six Siege sigue creciendo como esport

No cabe duda de la popularidad que Ubisoft ha sabido cosechar con Rainbow Six Siege como esport. Por ejemplo, hace unos meses supimos que se encuentra entre los juegos más vistos de Japón junto al popular MOBA League of Legends.

Inclusive la creación de ligas regionales ha hecho que muchos equipos le den oportunidad al juego y así ampliar su rango de operaciones en cuanto a esports se refiere. Ubisoft tiene un gran activo con este título y si concentra sus esfuerzos en mejorarlo, los usuarios serían los primeros beneficiados.

