PlayStation Plus | Conoce los juegos gratuitos de marzo 2020

PlayStation, como cada semana anterior al fin del mes, acaba de revelar su alineación de juegos para el mes de marzo 2020. Esta nueva selección de juegos vienen de casas desarrolladoras japonesas y nos ponen de manifiesto lo bien que se hacen las cosas en el país del sol naciente.

Shadow of the Colossus and Sonic Forces are your free PS Plus games for March. Details: https://t.co/RDbMTtskgZ pic.twitter.com/g0ldKXzj4l