Joven completa 300 veces Superman 64 en memoria de su amigo

Superman 64 se ha ganado a pulso el infame puesto en el salón de la fama de los peores videojuegos de la historia. Sin embargo, eso no ha detenido a Zachary Pligge de jugarlo unas 300 veces por haber perdido una apuesta contra su amigo en el año 2005.

Pligge comentó que durante la secundaria hizo una apuesta con su amigo, la cual consistía en ganarle en una carrera de atletismo. Zachary se encontraba confiado ya que él había resultado victorioso en ocasiones anteriores; sin embargo el resultado fue inesperado y fue su amigo el que ganó esta vez.

Las condiciones de la apuesta estipulaban que el perdedor debería completar un juego cada mes (escogido por el ganador) hasta que este abandone los videojuegos como hobby. Pligge, un gran fan de Superman, tuvo que jugar Superman 64 a pesar de odiar el título.

Cuatro años después de la apuesta, en el año 2009, el amigo de Pligge fallece repentinamente. Pero para el protagonista de esta historia la apuesta y su palabra seguían en pie. Como una forma de honrar a su fallecido amigo, Pligge ha seguido jugando Superman 64 una vez al mes hasta completarlo.

Fue en el 28 de diciembre del año pasado en que llegó a la marca de haber pasado Superman 64 ya 300 veces. En twitter comentó lo siguiente:

Today marks my 300th completion of Superman 64 since I started playing it at least once a month in 2005 due to losing a terrible bet. I don't know how I feel about this. But I can navigate this game in my sleep.