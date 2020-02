¿Qué es Roblox? Todo lo que debes saber de esta popular plataforma

Roblox es una vasta plataforma en línea que ha sabido enganchar a millones de pre-adolescentes y adolescentes de todo el mundo. Su lema de "Powering Imagination" (Impulsando la Imaginación) es el eje central de su creciente popularidad.

Roblox the best online game

Online multiplayer game Roblox which has 90 million users worldwide is used. It's really good graphics and it's every stage are becoming challenging & adventured. It's popularity increasing day by day because it's quality#robloxhttps://t.co/PmAxAWn12x pic.twitter.com/zDcVQygIHd — Doretha Throckmorton (@DorethaThrockm1) January 5, 2020

Actualmente se estima que alrededor de 90 millones de usuarios al mes usan esta plataforma. Esa cifra excede a juegos que hasta hace un tiempo se consideraban "populares" como Minecraft de Microsoft o incluso el mismísimo Fortnite de Epic Games.

¿Roblox es un videojuego?

Nos referíamos al inicio a Roblox como una "plataforma en línea" porque es precisamente eso. En esta plataforma en línea se alojan cientos de juegos que son creados por la misma comunidad y que son aprobados por los Moderadores de Roblox para que estos sean disfrutados igualmente por grandes y pequeños.

No hay una edad para comenzar a crear tu propio juego en Roblox, incluso se sabe que hay usuarios que han comenzado a dar sus primeros pasos en la programación creando juegos usando la herramienta Roblox Studio.

Nobody knows gamemaking like @AlvinBLOX , so who better to stream Game Dev Life? Watch him and other streams at 12: https://t.co/0e32uOgjf3 pic.twitter.com/Mcl3KFBcQ0 — Roblox (@Roblox) December 21, 2017

Un caso que resalta es el de Josh Wood, natural de Estados Unidos, que ha podido ganar dinero y hasta pudo pagar la matrícula de su universidad desarrollando uno de los juegos más exitosos dentro de Roblox: Game Dev Life.

¿Cuánto cuesta Roblox?

Roblox es gratuito y todo indica que lo seguirá siendo. Solo necesitas crear una cuenta y luego podrás escoger el juego que más te guste, el más popular o inclusive crear tu propio juego.

Si tu juego llega a ser popular y querido entre la comunidad, puedes recibir "Robux". Los "Robux" es la moneda virtual dentro de esta plataforma que te permitirá adquirir diversos artículos para personalizar a tu personaje y también pases y contenido ligado a ciertos juegos.

Buy my Roblox shirt made by @RblxTrue for just 15 Robuxhttps://t.co/RG9k6kNY3w pic.twitter.com/Au3EwLr1sK — 🇹🇭Sammy⚽️ GIVEAWAY WINNER📌 (@iSam_TH2) February 26, 2020

Lo recomendable es que cualquier tipo de inversión dentro de Roblox sea supervisada por el adulto responsable del usuario en caso que sea menor de edad. Se han reportado casos en donde la falta de supervisión ha provocado desgracias.

¿Cómo se puede jugar Roblox?

Actualmente se puede jugar en Roblox desde diversas plataformas. La más usada es PC, en donde casi cualquier computadora puede con la carga gráfica que el juego representa. Veamos a continuación algunas plataformas más:

-Consolas: Xbox One es la única por el momento

-VR: Usando Oculus Rift o HTC Vive.

-Dispositivos Android: Versión Android 4.4 y versiones posteriores. Estos dispositivos también deben tener un procesador ARMv7 y no deben ejecutar el chipset Tegra 2.

-iOS: Pad 2+, iPhone 4s + y iPod touch de 5ta generación. iOS 8 o superior es obligatorio.

Roblox has updated their logo to a snapshot of Jailbreak. (Only on IOS) pic.twitter.com/nIr8n6u0zI — chris (@Modern_Chris_) December 18, 2019

Roblox y los padres

Roblox cuenta con interacciones en línea y, al ser una plataforma con juegos que apela a todas las edades, es comprensible pensar que hayan algunos elementos que no tengan las mejores intenciones con el fin de aprovecharse de la confianza de los usuarios más pequeños.

#Roblox es una plataforma multijugador en línea donde los jugadores pueden crear sus propios mundos.



Hay juegos de todo tipo, pero lo más importante es:



1⃣ Es cooperativo, por lo que podremos jugar en el mismo mundo que nuestros hijos.



👇👇👇 pic.twitter.com/6QKzktiN3A — Gamers MásPaís (@GamersMasPais) October 31, 2019

Es recomendable supervisar los chats privados del usuario menor de edad para evitar sorpresas desagradables, así como también charlar con el menor acerca de los peligros de dar datos que no debe a extraños. Sentarse a hablar con ellos y dejar las cosas en claro es la clave.

