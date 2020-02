TEKKEN World Tour regresa y Perú será una de sus paradas [VIDEO]

Tekken 7 continúa atrayendo más combatientes que siempre buscan medirse para definir su dominio como el Rey del Puño de Hierro. Este años el TEKKEN World Tour regresa para su quinta temporada, que visitará más de 30 eventos en diferentes categorías, incluidos los niveles Masters, Challengers y Dojo.

Toda esta acción del torneo de alto nivel de Tekken 7 se extenderá por el mundo. Algunas ubicaciones favoritas regresarán y algunas nuevas serán agregadas en función de los comentarios de los fanáticos. La gira comenzará con el TEKKEN Masters Tournament de Tokyo, que tendrá lugar del 4 al 5 de abril.

Toda la competitividad, todas las rivalidades, todo el drama culminarán en las TEKKEN World Tour Finals, que regresarán a los EE.UU en diciembre, cuando todos los mejores jugadores de Tekken 7 de alrededor del mundo se encuentren en Nueva Orleans, Luisiana.

Este grandioso evento tomará lugar desde el 12 al 13 de diciembre con un premio de 200,000 dólares para el ganador que arrase con los rivales que tenga en frente.

