FIFA 20: Raúl Ruidíaz aparece en el vídeo promocional de la MLS

El inicio de la Major League Soccer está a la vuelta de la esquina y eso lo tienen muy presente los de EA Sports, que decidió publicar un video promocional con motivo del arranque de la MLS (vigésima quinta edición). Raúl Ruidíaz aparece en dicho compacto de imágenes.

El delantero del Seattle Sounders se muestra en el video cayéndose de espaldas al gramado del juego, pero esto por una una principal razón: celebra una anotación con su equipo. Acá te mostramos sus estadísticas en el FIFA 20.

La MLS en todo su esplendor. La temporada regular comenzará el 29 de febrero y culminará el 4 de octubre. Luego de esa fecha se dará inicio a los los 'Play-Offs'. Hay mucha expectativa por saber si el Seattle Sounders repetirá el plato ganando el torneo.

Como se sabe, el Seattle, comandando por Raúl Ruidíaz, se impuso sobre el Toronto (3-1) y se proclamó campeón de la MLS. El peruano anotó uno de los tantos y fue uno de los jugadores más sobresalientes en la pasada campaña.

¿Se parece mucho su juego al del videojuego? Tiene una semejanza. Ruidíaz solo tiene una carta y es oro brillante (76 de media). Aparece con 80 de ritmo, 77 de disparo, 64 de pase, 76 de regate, 32 de defensa y 61 de físico.

Este jueves, EA publicó un video promocional con imágenes de Carlos Vela, Javier 'Chicharito' Hernández, Nicolás Lodeiro y Raúl Ruidíaz. Alexander Callens, Yordy Reyna y Edison Flores, solo por citar a algunos peruanos, también aparecerán en el videojuego.

