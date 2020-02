Plague Inc: Apple la retira de la appstore china debido al coronavirus

Apple Inc ha informado a la desarrolladora Ndemic Creations que su popular juego Plague Inc. fue retirada de la App Store en China por incluir contenido ilegal según lo ha determinado la Administración del Ciberespacio de China.

En un comunicado de la gente de Ndemic Creations mencionan que no tienen muy claro si el retiro de su popular juego está relacionada con el brote del coronavirus que enfrenta China o por alguna otra causa.

La importancia educativa de Plague Inc. ha sido reconocida en repetidas ocasiones por organizaciones como la CDC (siglas en ingles para Centro de Control de Enfermedades) y actualmente trabajan con las organizaciones mundiales de salud para apoyar en contener y controlar COVID-19.

"Estamos trabajando muy duro para tratar de encontrar una manera de volver a poner el juego en manos de los jugadores chinos. No queremos dejar de llegar a todo el mundo. Como un pequeño estudio de videojuegos independiente en Reino Unido, las probabilidades están contra nosotros ".

Ndemic ahora buscará contactar a la Administración del Ciberespacio de China para comprender mejor el motivo y encontrar una solución.

We’re really sad to announce that Plague Inc. has been removed from the China App Store. This is completely out of our control and we are working to find a way to bring the game back to our players in China. Our statement here: https://t.co/oYkHHkMbgw pic.twitter.com/5wQ93NsCKw