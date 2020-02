Super Smash Bros. Ultimate | MKLeo se une a las filas de T1

El mexicano MKLeo acaba de hacer efectivo su pase a T1, luego de haber estado casi 3 años con Echo Fox. Con esta inclusión, el equipo surcoreano quiere asegurar su dominio en Super Smash Bros. Ultimate al contar también con Jason "ANTi" Bates.

It's no Joke-r. T1 is officially welcoming @Mkleosb to our Smash roster! We’re proud to strengthen our North American presence and continue our winning legacy with this superstar on our side! #T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/GdaZFPWXbs

Luego de su victoria sobre "Maister" en Frostbite 2020, MKLeo fue el encargado de anunciar que iba a dejar Echo Fox tras su misteriosa disolución en noviembre pasado. Cabe resaltar que hasta ahora nadie ha sabido dar explicación alguna de tal decisión.

MKLeo manifestó a través de su cuenta de Twitter su alegría por pertenecer a T1:

Im so excited to play and create content for T1 I will keep trying my best to keep pushing the Ultimate meta and get all those tourney wins 😳 thank you so much for this opportunity. This is just the beginning of a lot of great things with my new family...@T1 ❤️ https://t.co/5og36OyxZx