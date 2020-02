Pokémon GO | Se filtra la llegada de Genesect al juego

Filtraciones recientes indican que Genesect estará por llegar a Pokémon GO en un evento que tomará lugar en el mes de marzo. Esos datos vienen de la confiable cuenta de Twitter de PokéXperto.

El detalle que revelaría la llegada de Genesect sería un artículo que se menciona con regularidad: Los Drives (ROM en español). Estos items cumplen la función de unidades de disco y le permiten ejecutar su técnica especial a este particular Pokémon

Genesect hizo su aparición en la 5ta generación gracias a un evento de distribución en los juegos Pokémon White y Pokémon Black en el año 2012. El tipo de este Pokémon es muy particular, siendo este Insecto y Hierro.

Este Pokémon fue resucitado y modificado por científicos del Team Plasma. Dentro de esas modificaciones está la pieza que más llama la atención en su anatomía: Un cañón de plasma.

Gracias a este cañón puede ejecutar su ataque exclusivo: Techno Blast. Este ataque ha probado ser muy versátil ya que este cambia de tipo de acuerdo al ROM que se aloje en su lomo detrás del cañón.

-Tipo fuego con PiroROM.

-Tipo agua con HidroROM.

-Tipo eléctrico con FulgoROM.

-Tipo hielo con CrioROM.

An army beckons over National Dex OU: Genesect is now being suspect tested! The suspect test runs until Feb 18th on the ladder, so sign up a fresh alt and read all about how you can qualify for voting reqs below:https://t.co/IkPhHe4J1v pic.twitter.com/eOwVgYhtMt