Coronavirus | Gran conferencia de videojuegos es postergada

Los organizadores del GDC 2020 (Conferencia de Desarrolladores de Videojuegos, en inglés) ha postergado oficialmente la realización de este evento. ¿El motivo? El reciente brote de Coronavirus (COVID-19) que está llegando cada vez a más países.

El comunicado dice lo siguiente:

Durante el paso de esta semana muchas personalidades en la industria de los videojuegos dijeron que no iban asistir al GDC 2020. Entre ellos se encontraban estudios como Electronic Arts (EA), Epic Games, Facebook e incluso PlayStation.

Although much-anticipated, unfortunately this cancellation also includes Hideo Kojima’s session on the 19th and Eric Johnson’s session on the 16th. (2/2)https://t.co/K6FJtq5Tpx