Pokémon GO | Captura a Mewtwo Acorazado con estos Pokémon

Pokémon GO se ha unido esta semana a las celebraciones por el Pokémon Day con la aparición de Mewtwo Acorazado dentro del juego. Este poderoso Pokémon psíquico podrá ser tuyo si es que lo capturas en la incursiones (raids) de 5 estrellas.

In celebration of Pokémon: Mewtwo Strikes Back—Evolution arriving on Netflix, Armored Mewtwo and Clone Pokémon are now available in raids! #PokemonDay pic.twitter.com/ZLdCudNygP

Mewtwo Acorazado estará disponible hasta el día 2 de marzo y capturarlo es la meta de muchos entrenadores debido al gran poder que posee. Hacerlo no será sencillo, así que aquí tenemos algunos Pokémon con los cuales le podrás hacer frente.

Atrapar a este Mewtwo, como les comentábamos, no será fácil. Es por eso que te presentamos algunos Pokémon con ataques óptimos para debilitarlo y posteriormente capturarlo.

-Chandelure: Infortunio y Bola Sombra.

-Darkrai: Alarido y Pulso Umbrío.

-Gengar: Lengüetazo y Bola Sombra.

-Giratina (forma Origen): Garra Umbría y Bola Sombra.

-Honchkrow: Alarido y Ataque Aéreo.

-Hydreigon: Mordisco y Pulso Umbrío.

-Raikou: Impactrueno y Bola Sombra.

-Tyranitar: Mordisco y Triturar.

-Weavile: Alarido y Alud.

Aparte de los mencionados, el mismo Mewtwo también es viable si es que Psicocorte y Bola Sombra están disponibles para su uso.

Quick flex, I just got an armored Mewtwo today and it's my first legendary pokemon ever. Yes I still play Pokemon Go stfu pic.twitter.com/XoIMQNt055