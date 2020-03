COD: Mobile | Actualización trae nuevo pase de batalla y nuevo personaje

En su temporada 4, Call of Duty Mobile nos ha traido para todos los fanáticos de este gran shooter novedades muy interesantes, sobre todo con uno de sus personajes que viene directo desde la franquicia de COD Modern Warfare, nos referimos a Soap MacTavish.

Pero ustedes ya lo conocen, así que hablemos lo que todos quieren saber, como adquirir el nuevo personaje, el legendario "Soap" MacTavish que ha sido agregado al juego. Pues la única forma de obtenerlo es comprando el nuevo pase de batalla, el cual lleva el nombre de "Rise of Soap".

Entre otras novedades nos percatamos de que hay una nueva racha de puntaje llamada H.I.V.E. Esta racha otorga a los jugadores un arma que dispara minas de proximidad que, cuando se activan, liberan un grupo de "nano drones" que matan a los enemigos en el área.

A new #CODMobile season has BEGUN! New Battle Pass, new objectives and of course...

📦 NEW GEAR! 📦 pic.twitter.com/z1q7DNLhga