Tekken | Coronavirus posterga Torneo Masters en Tokio

El Torneo Masters de Tekken en Tokio ha sido postergado a una fecha indefinida por parte de Bandai Namco. Esta repentina desición parte de una posición de precaución y haciendo un esfuerzo para salvaguardar la salud y seguridad de los competidores, el personal del evento y los miembros de la audiencia.

Due to the Coronavirus (COVID-19) outbreak which has had global health implications, Tokyo #TEKKEN Masters has been postponed. For more information please visit the official TEKKEN World Tour website here: https://t.co/EGRQZozO43 pic.twitter.com/gZe42UtGjk

¿El motivo? El reciente brote de Coronavirus (COVID-19) en el bloque asiático. Este virus aún parece lejos de ser erradicado, por lo tanto, los organizadores tendrán que reprogramar este evento para más adelante en el año luego de asegurar las condiciones adecuadas para los asistentes y participantes.

El efecto de este virus ha causado la súbita cancelación de algunos eventos muy importantes que se tenían programados en estas fechas.

Por el lado de los esports se supo que la LoL Pro League (LPL) de China tuvo que ser pospuesta por dos semanas. De igual forma la LoL Champions Korea (LCK) tuvo que se postergada indefinidamente debido a la cercanía de Wuhan (donde se originó el virus) y el lugar del evento.

We have decided to postpone week 2 of the LPL until we can ensure the safety and health of our players and fans.



To our fans, we sincerely apologize that it has come to this and we will share any and all info as soon as we can.



Stay Safe and thank you all for your support!