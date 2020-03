Death Stranding, anuncian la fecha de llegada a PC con contenido para Half Life

Desde su anuncio oficial, en el E3 del 2016, Death Stranding fue uno de los juegos más confusos, esperados y polémicos de la historia de la generación actual de consolas. Eso no es todo, y es que el confuso gameplay o enredad historia no eran lo único que lo hicieron polémico. Si no su exclusividad.

Resulta que, al principio, se creía que este juego sería exclusivo para PS4 pero mucha fue la sorpresa de la personas cuando se anunció que el juego también tendría una versión para PC.

Pues después de una espera de casi cinco meses, se anunció de manera definitiva la llegada de la edición para PC de Death Stranding. Siendo, lo más sorprendente que, incluirá contenido para otro juego: Half Life.

El 2 de junio del 2020 es la fecha elegida por Kojima para lanzar su juego en PC. Este tendrá una versión física que tendrá un valor de 70 dólares. Mientras que la versión digital, que está en Steam y Epic Games, tiene un valor de 60 dólares.

¿Qué incluye cada versión?

La versión digital, incluye lo siguiente:

- Banda sonora digital de Death Stranding Official + 10 bonus tracks inéditos

- Libro digital " Selections From ‘The Art of Death Stranding‘"

- Gafas de sol con máscara Ludens

- Esqueleto de poder de oro y plata

- Esqueleto todo terreno de oro y plata

- Placa de armadura de oro y plata LV2

Además, si compramos el juego en pre compra, recibiremos de manera adicional lo siguiente:

- HD Wallpapers

- Gafas de sol de “Sam”

- Gorra

- Esqueleto de velocidad de oro y plata

- Placa de armadura de oro y plata

Eso no es todo, y es que la versión digital, incluye lo mismo que la versión digital (sin la pre orden) y le agrega:

- Case metálico para el juego

- Case metálico para el libro de arte

¿Cuál es el contenido para Half Life?

Por el momento, no se ha confirmado qué tipo de contenido extra traerá el juego de Kojima para Half Life. Podría tratarse simplemente de contenido descargable estético o podría tratarse de algún nivel exclusivo. Recordemos que Half Life Alyx sale el 23 de este mes.

