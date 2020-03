Juan Román Riquelme, el ICON que todos esperaban en FIFA 20 [FOTO]

"Haga magia, Juan Román". Ahora eso será posible en FIFA 20 con la inclusión de Juan Román Riquelme — como ICON— en la modalidad de Ultimate Team. EA Sports le dio la mejor de las noticias a todos los amantes del FIFA con la nueva actualización del videojuego: está 'Topo Gigio'.

El volante argentino figura como 'MCO' (mediocentro ofensivo) y tiene una media de 91. Su atributo que más llama la atención es su estadística de pase, donde figura con 93. No cabe duda que su carta será una de las más solicitadas para plantillas de FUT Champions y Division Rivals.

Este martes llegó recargado de noticias para los amantes del FIFA 20, pues ya está disponible la nueva actualización que trae consigo la Copa Libertadores 2020 y, además, la inclusión de Juan Román Riquelme como ICON Prime y Moments.

Sus estadísticas son las siguientes: 70 de ritmo, 87 de disparo, 93 de pase, 93 de regate, 32 de defensa y 69 de físico. Un cierto número de hinchas 'xeneizes' están descontentos con la velocidad de 'Topo Gigio', quien debió tener al menos 80, según afirman los 'azul y dorado'.

Si bien se desconoce el valor que tendrá el ICON Prime y Moments, todo hace indicar que el primero tendría un valor de 2 millones de monedas y el Moments alrededor de 5 millones de monedas. El jugador ya está disponible en sobres.

