League of Legends | Pase de batalla revelado en China

League of Legends, el videojuego más visto de Twitch, acaba de captar la atención de muchos usuarios al estrenar un Pase de batalla. Por el momento este pase solamente se encuentra disponible en el cliente de China.

Este pase de batalla llegará con muchas recompensas que, honestamente, se ven bastante atractivas. Según lo revelado por Munch en Twitter, se conocen los detalles de su precio y también la existencia de un típico pase gratuito.

El precio de este pase de batalla es como sigue:

-79 yuanes (11.35 dólares): el paquete básico donde puedes ir acumulando niveles.

-179 yuanes (25.71 dólares): puedes obtener 19 niveles de bonus (puedes comprarlo si estás en nivel 81 o superior).

-599 yuanes (86.04 dólares): obtienes todas las recompensas de la Blood Moon Collection (solo podrás obtenerlo si estás en nivel 20 o superior).

Todo indica también que el pase de batalla de League of Legends estará compuesto de cien niveles y que las recompensas serán bastante jugosas. Inclusive se sabe que muchos seguidores de Munch han manifestado estar bastante interesados en adquirirlo.



Foto: Twitter @Munchables

Como decíamos más arriba, este pase de batalla esta disponible solamente en territorio Chino. Esto no debería sorprendernos tanto ya que Tencent, de China, es dueño absoluto de Riot Games.

Lo más probable es que estén usando al mercado chino para probar las aguas y posteriormente lanzarlo en todo el mundo. El lanzamiento de este pase de batalla parece ser un paso calculado y llama la atención que no lo hayan hecho antes.

