Valorant | Coronavirus habría cancelado evento con streamers

Valorant, el first-person shooter de Riot Games, reveló su gameplay ayer ante la atenta mirada de la comunidad fan de los videojuegos. Los creadores del juego tenían planeado un evento con streamers famosos jugando este nuevo título; pero lamentablemente la amenaza del Coronavirus habría ocasionado su cancelación.

En el tuit se adjunta una captura de un email enviado a cierto streamer indicando que el evento, que iba a realizarse en Los Angeles y Barcelona, con mucho pesar ha sido cancelado. El principal responsable de esta cancelación fue el Coronavirus (COVID-19).

El objetivo principal de ese evento era tener grabaciones del juego hechos con aquellos streamers, así como también impulsar la promoción del acceso anticipado que estará llegando antes de julio de este año.

El efecto de este virus ha causado la súbita cancelación de algunos eventos muy importantes que se tenían programados en estas fechas.

Por el lado de los esports se supo que la LoL Pro League (LPL) de China tuvo que ser pospuesta por dos semanas. De igual forma la LoL Champions Korea (LCK) tuvo que se postergada indefinidamente debido a la cercanía de Wuhan (donde se originó el virus) y el lugar del evento.

We have decided to postpone week 2 of the LPL until we can ensure the safety and health of our players and fans.



To our fans, we sincerely apologize that it has come to this and we will share any and all info as soon as we can.



Stay Safe and thank you all for your support!