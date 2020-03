Free Fire | Llega a los 60 millones de jugadores diarios

Recientemente se supo que Free Fire ha llegado a un hito relacionado a su cifra de usuarios activos. Según reportes de Sea, que agrupa a Garena, este battle royale ha acumulado 60 millones de usuarios diarios durante el año 2019.

Free Fire, the mobile battle royale game from Garena, has achieved 60m peak DAU and was the most downloaded game in 2019.



The game is popular in Southeast Asia and South America, with esports being a key driver.



Is rivalling PUBG Mobile, Fortnite and Knives Out on mobile. pic.twitter.com/Owl4oBmzts