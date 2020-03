PlayStation 2 | 20 años de la consola más exitosa de Sony

PlayStation 2, la segunda consola de videojuegos creada por Sony, cumple hoy 20 años desde su lanzamiento en tiendas de Japón. Resulta hasta difícil imaginar un mundo sin esta consola y su importancia dentro del mundo de la industria de los videojuegos y sus jugadores

20 years ago today the PlayStation 2 was born. They grow up so fast! *wipes tear*



What was the greatest PS2 game? pic.twitter.com/ZwoYivRQKg