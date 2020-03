Valorant | Olvídate de los skins de personajes y cajas de botín

#VALORANT non avrà nessuna forma di bottino in gioco. Invece, i giocatori sono in grado di acquistare le loro coperture per armi preferite dal negozio di gioco. Il gioco avrà un pass battaglia, anche se non sono state pubblicate altre informazioni. #ProjectA #valorant @riotgames @playvalorantofficial Passa nelle stories e nel nostro canale telegram link in bio...segui la pagina per nuove informazioni💪

A post shared by VALORANT ITALIA 🇮🇹 (@solo_valorant) on Mar 4, 2020 at 8:59am PST