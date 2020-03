Pokémon Sword/Shield | ¿Cómo capturo un Pokémon shiny?

Pokémon Sword y Shield son las últimas entregas de esta longeva saga de videojuegos que hace poco celebró un aniversario más. Dentro del juego podrás encontrar muchos Pokémon, pero algunos tal vez no sean del color que recuerdes.

Los Pokémon "shiny", o "variocolor" como se les suele decir en español, han probado ser muy elusivos. Estas son variantes de color de estas criaturas y se convierten en objetos de colección para los entrenadores de turno.

Normalmente suele ser muy difícil atrapar uno. De hecho, si hablamos de probabilidades, tienes una chance de 1 en 4.096 de que aparezca Pokémon shiny, lo cual hace que sean extremadamente raros de encontrar. Sin embargo hay ciertos métodos para que estas posibilidades aumenten.

Amuleto Iris o Shiny Charm

Este item hará que las posibilidades se pongan un poco más a tu favor aumentando tus probabilidades de encuentro a 1 en 1.365. Podrás encontrarlo luego de completar la Pokédex de Galar en un hotel dentro del Pueblo Auriga (Circhester).

Holding the new record for earliest shiny hunt in pokemon sword, Shiny Falinks! #PokemonSwordShield #NintendoSwitch pic.twitter.com/vxmLO99D3l — Wolfgerlion64 (@WolfgerLynel) March 3, 2020

El método Masuda

Este es un método muy conocido e involucra que dos Pokémon, de dos juegos con idioma distinto, hagan un huevo. Como un Machamp y un Ditto proveniente de un juego japonés o viceversa.

Esto aumenta tus posibilidades grandemente e incluso lo puedes combinar con el Shiny Charm del punto anterior resultando tus probabilidades a 1 en 512.

Time to welcome the 3rd member of my shiny team play through of Pokemon Sword. Babayaga pic.twitter.com/5Rj6U8r7yY — ShinyMan90 (@Man90Shiny) February 29, 2020

Cacería de shinies

Este método requiere el ejercicio de paciencia y sobre todo tiempo. Cada vez que incapacites a cierta especie de Pokémon, este será contado como un "Pokémon enfrentado". Enfrentándote a la misma especie una y otra vez incremente las posibilidades de hallar un shiny. Y sí, estas probabilidades también aumentan con el Shiny Charm quedando así:

50 enfrentados: 1 en 1024.

100 enfrentados: 1 en 819.2.

200 enfrentados: 1 en 682.67.

300 enfrentados: 1 en 585.14.

500 enfrentados: 1 en 512.

Así que ya lo sabes, la próxima vez que quieras cazar Pokémon shiny ten en cuenta estos consejos. En lo personal recomiendo usar el Método Masuda combinándolo con el Shiny Charm.

First Shiny in Pokemon Sword. Think it pops up for everyone who plays at this point though pic.twitter.com/siFeTxbFJ4 — Johnny_Spartix xiii (@Spartix_xiii) March 1, 2020

