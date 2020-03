Fortnite: cómo derrotar a Skye y obtener sus armas

En esta temporada de Fortnite hemos conocido a Skye. Ella, justo a otros personajes puestos en la isla, son un conjunto de NPCs (Personajes no-jugables, en inglés) que podrán acabar contigo de forma más efectiva que el resto de secuaces.

Fortnite CH2/S2 WEEK 3 CHALLENGE



Deal 500 Damage To Bosses!



Boss Locations: Where And How To Deal 500 Damage To Bosses



-Brutus

-TNTina

-Meowscles

-Skye

-Midas pic.twitter.com/V3pPTroJjM