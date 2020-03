Pokémon GO: Darkrai vuelve y esto es lo que deberías saber

Darkrai es un Pokémon rodeado de una particular aura de misterio y oscuridad. Este Pokémon fue presentado en sociedad durante el paso de los juegos de la cuarta generación de los monstruos de bolsillo y, desde entonces, se ha vuelto muy popular entre los fans de esta franquicia.

Trainers, the Pitch-Black Pokémon, Darkrai, has returned! Prepare to battle this Pokémon in raids starting on March 6 at 8 a.m. local time. ✨ pic.twitter.com/CU5TB8vw4R — Pokémon GO (@PokemonGoApp) March 5, 2020

Desde ayer Darkrai es el protagonista de las incursiones para este fin de semana e incluso se sabe que podrías obtener uno en forma shiny (o variocolor). Su llegada a Pokémon GO coincidió con el inicio de la primera temporada de la Liga Combates GO y podría ayudarte a sobreponerte a tus oponentes.

Darkrai en Pokémon GO

Con la primera temporada de la Liga de Combates GO encima, este Pokémon de tipo siniestro puede hacer la diferencia debido a lo inusual que es como elección. Una estrategia bien armada será diferencia ente la victoria y la derrota.

En situaciones normales, los entrenadores buscando un Pokémon de tipo Siniestro van por Tyranitar. Ese Pokémon no es ninguna mala elección tampoco porque tiene algunas estadísticas que lo pone por encima de Darkrai.

Sin embargo, el daño por segundo que Darkrai puede imprimir al desafortunado Pokémon que tenga delante es de lejos más severo que el de Tyranitar. Es perfecto, sobre todo, para dejar inhabilitado a un Pokémon psíquico. Veamos sus estadísticas a continuación:

-Ataque 285 – 12 de 688.

-Defensa 198 – 82 de 688.

-Vida 172 – 268 de 688.

Darkrai tiene tres movimientos cargados: Pulso Umbrío, Bola Sombra y Onda Certera. Tener Pulso Umbrío es clave, ya que este ataque cuenta con STAB (bonificación de ataque del mismo tipo, por sus siglas en inglés) al ser un ataque de tipo siniestro.

Apparently the first Darkrai that bugged out on me was actually caught and now another one in a premium encounter during Go League matches. What a day.#PokemonGO pic.twitter.com/nGexH3iykp — Jay (@Pancakes4Abby) March 7, 2020

¿Cómo puedo vencer a Darkrai?

En el caso que seas tú quien está en el lado contrario a Darkrai, debes saber que tampoco este es invencible. Un Pokémon de tipo Lucha o Hada podrían hacer la vida a cuadritos al Pokémon protagonista de esta nota.

The special raid weekend event featuring #Darkrai is already active in a few regions and it is now confirmed that it has normal T5 legendary stats!

Who’s hyped for a #ShinyDarkrai 🤩#PokemonGO pic.twitter.com/YKjvsBoCaX — Couple of Gaming (@coupleofgaming) March 5, 2020

Un Pokémon tipo bicho también podría hacerle frente, pero suelen escasear en las competiciones las criaturas de este tipo.

