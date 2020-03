Dota 2: capitán del Team Adroit sin visa para ESL One Los Angeles

Boombacs, capitán del Team Adroit, lamentablemente no pudo conseguir a tiempo una visa con el fin de viajar a California y participar en la Major de Los Angeles de Dota 2. Este anuncio lo hizo la cuenta oficial de Adroit a través de Twitter.

Despite numerous attempts and all options exhausted to obtain a US Visa, our captain Boomy wasn’t able to secure one in time for the @ESLDota2 Los Angeles Major.



The team will fly to LA this week and with them will be our stand-in whom we will announce soon!



