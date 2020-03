Roblox: línea de juguetes llevan los avatares al mundo real

La línea de juguetes "Roblox Imagination" fue lanzada en otoño del año pasado en el mercado norteamericano bajo el sello de Jazwarez. Estos, como deben suponer, están basados en populares personajes creados por la comunidad de Roblox.

Go check out the brand new #Roblox toys by @Jazwares! And no, they're not being leaked early this time! 🤣



The sword is also great for setting traps on the floor for your brother and sister to step on! 😬 https://t.co/onwnaIQC5j #ad @Roblox pic.twitter.com/TANo43GfQH